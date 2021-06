Pitcher Tom de Blok tekent contract in Mexico

Het afgelopen seizoen speelde De Blok voor Amsterdam Pirates in de Nederlandse hoofdklasse. Eind mei baarde De Blok opzien door als vierde pitcher in de Nederlandse geschiedenis een perfect game te gooien. Ook tijdens het onlangs gespeelde olympisch kwalificatietoernooi was De Blok in goede vorm. Tegen de Dominicaanse Republiek kreeg de rechtshandige werper slechts twee runs tegen en gooide hij zes keer drie slag.

Bij Pericos de Puebla tekent de Blok een contract voor de rest van het seizoen als startende werper. Zijn eerste start krijgt hij aanstaande vrijdag in Estadio Hermanos de Serdan. Puebla staat momenteel op de tweede plaats in de zuidelijke divisie van de LMB.