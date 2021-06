Kleine verrassing voor leraren van scholen van Kopwerk in Den Helder en Julianadorp

Voor zeven scholen in Den Helder was er vanmorgen een kleine verrassing. Docenten, stagiaires en medewerkers kinderopvang kregen vanuit Stichting Kopwerk koffie en een Portugees pasteitje van Café Bom Dia voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Dit schooljaar was een jaar waarin alles anders ging dan normaal en iedereen zich voor 100 procent moest inzetten om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren, zowel vanwege het thuisonderwijs als door alle maatregelen op school.

Zo vlak voor de zomervakantie werden de medewerkers van de basisscholen Schoter Duijn, Eben Haëzer, Koningin Julianaschool, De Fontein en de Verrekijker in Den Helder en De Rank en een tweede school genaamd de Verrekijker in Julianadorp in het zonnetje gezet.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: