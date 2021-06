Bloemen voor deur kapsalon van plotseling overleden kapper Robert Jan Oudijk

Robert Jan Oudijk was een vertrouwd gezicht in de Helderse winkelstraten. Hij was al sinds 1984 zelfstandig ondernemer en had op een bepaald moment drie kapsalons. In 2017 verhuisde hij van de Koningstraat naar de Beatrixstraat. Had hij in zijn dochter Caprice geen opvolger gehad, dan had hij naar eigen zeggen die stap nooit genomen, zo dacht hij toen.

Huiskamergevoel

Het mooiste aan zijn werk vond hij misschien wel het sociale aspect. "Ik wil mijn klanten een huiskamergevoel geven. Dat ze altijd welkom zijn, ook als ze niet geknipt worden, voor een bakkie koffie. Om een praatje te hebben en een luisterend oor. Dat is soms veel belangrijker dan die hele knipbeurt", vertelde hij in een eerder interview aan het Noordhollands Dagblad.

Zijn kapsalon ging vandaag, ondanks het trieste nieuws, gewoon open. Zijn team gaf op sociale media aan dat dit zijn wens was geweest. "Jij had niets liever gewenst dan dat wij door zouden gaan. Door zouden gaan met de zaak; jouw grote passie. [...] En pap, wij zullen jouw wens waarmaken. Kijk met ons mee; overal waar wij gaan. Voor altijd in ons hart."

Oudijk overleed zaterdag plotseling op 62-jarige leeftijd in zijn woonplaats Julianadorp.