Biologische bloementeelt als roeping: "Zelfs met takkeweer met plezier naar m'n werk"

Biologische bloemen telen gaat niet vanzelf. Voor Elfriede Postma is het een roeping waar ze niet rijk van wordt, maar wel heel gelukkig. Na een lange carrière in de zorg koos zij op latere leeftijd voor een studie stadslandbouw. Inmiddels teelt ze op haar stukje land in Nieuw Loosdrecht biologische bloemen.

Oogst biologische bloemen op volle grond

Op maandagmorgen staat Elfriede in de stromende regen tussen de bloemen. Met een snoeischaar knipt ze secuur de juiste bloemen af. "Zo laag mogelijk zodat je een mooie lange steel krijgt", doceert Elfriede. Als ze tien lange stelen heeft, gaan ze samen in de bak en is er weer een bos geoogst. Het lijkt monnikenwerk, maar de nieuwbakken ondernemer heeft er veel lol in. "Zelfs met dit takkeweer ga ik met plezier naar mijn werk." Het oogsten vindt ze het mooiste van haar werk, al nemen het schoffelen en onkruid wieden meer tijd in beslag. "Het is zwaar werk en je wordt er niet rijk van, maar dat word je in de zorg ook niet."

Quote "In de winter moeten de bloemen toch weer met het vliegtuig uit Kenia komen" Elfriede postma

Toch heeft ze nog geen moment spijt gehad van haar beslissing om het roer om te gooien. De strijd met de elementen is nooit klaar, maar tot haar pensioen doorgaan in de zorg was geen optie. Ze is nu baas op eigen volle grond en teelt bloemen zonder gebruik van meststoffen of bestrijdingsmiddelen. "Mensen kennen wel biologische groenten, maar ze beseffen niet wat er komt kijken bij de teelt van snijbloemen. Maar ja, in de winter groeit hier niets en moeten de bloemen toch weer met het vliegtuig uit Kenia komen", constateert Elfriede met een zucht.

Oogst van biologische bloemen op volle grond

Het is nu ploeteren, maar Postma hoopt dat ze een goede teler wordt en er straks toch een boterham mee kan verdienen. En als ze dan met pensioen kan, draagt ze de bloemenhandel graag over aan haar opvolger. Dan is het tijd om naar het zuiden te kijken en de zon op te zoeken.