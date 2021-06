Iconische 'Paddenstoel' tegen de vlakte: "Daar gaat ie, ja. Daar gaat ie!"

Spektakel met een lach en een traan in de Beatrixstraat van Den Helder. Daar is de sloop begonnen van de iconische 'Paddenstoel'. Het restaurant op een paal van het voormalige warenhuis Vroom en Dreesmann bepaalde bijna zestig jaar lang het beeld in de winkelstraat. Nu maakt het plaats voor appartementen en winkels. "Daar gaat ie, ja. Daar gaat ie."

Een grote grijper knipt staal en stukken beton los in het dak van het voormalige restaurant. Het trekt veel kijkers die met gemengde gevoelens foto's maken. "We hebben hier in onze jeugd heel vaak wat gedronken en gegeten", vertelt Sandra Joan terwijl ze foto's maakt. "Wie heeft er nou bij de V&D zo'n mooie Paddenstoel? Alleen in Den Helder hè! We zijn echt heel uniek. Ik vind het jammer dat ie weg gaat."

Sporen

Woningstichting Den Helder gaat het voormalige pand van Vroom & Dreesmann opknappen. Er komen woningen en winkels. Directeur Robbert Waltmann: "Eigenlijk gaat er een monument neer, maar het is onvermijdelijk. We konden er geen woning van maken en toekomstige winkeliers willen niet in de schaduw zitten van de Paddenstoel."