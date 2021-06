Gemeente dwingt eigenaar iets te doen aan slechte staat monumentaal 't Jagershuis

Over de toekomst van 't Jagershuis wordt al jarenlang gesteggeld. Aemstel Monuments wil het zwaar verwaarloosde pand, waar ooit een hotel-restaurant inzat, van de Rijksmonumentenlijst hebben omdat opknappen te duur zou zijn. In plaats daarvan moet er op die plek een 'hoogwaardig vijfsterrenhotel met restaurant' komen. Eerdere plannen voor luxe woningen op die plek zouden van de baan zijn.

Raad van State

Of Aemstel Monuments zijn zin krijgt met 't Jagershuis is afwachten. De Raad van State heeft zich over de zaak gebogen, maar is nog niet met een vonnis gekomen. "Dat is voor alle partijen vervelend", meent Herbert Raat: "Maar het ontslaat ons niet van de plicht om op te treden. We willen voorkomen dat 't Jagershuis in de tussentijd onherstelbare schade oploopt".

De wethouder is met twee gemeentelijke bouwinspecteurs zelf een kijkje gaan nemen bij het pand nadat de Vereniging Historisch Amstelveen een handhavingsverzoek had ingediend. Raat maakt zich ernstig zorgen over de staat van het gebouw en zegt dat hij niet anders kan doen dan "optreden in het kader van de Erfgoedwet".