Haarlemmers bieden scholieren warme hap in de klas: "Eindelijk van die boterham af"

Geen witte boterham met pindakaas, maar een voedzaam portie rijst met groente als lunch. Twee Haarlemse ondernemers willen zoveel mogelijk Nederlandse basisscholen van een warme lunch voorzien. Op de Don Boscoschool in de Spaarnestad kunnen kinderen tussen de middag al een warme hap krijgen.

Toen de scholen vorig jaar vanwege de lockdown dichtgingen, en kinderen fulltime thuis waren, zag Bas Turk hoe eenzijdig hun lunch vaak is. "Vijf dagen in de week gaat er pindakaas op of een smeerkaasje, maar daar zit weinig afwisseling in." Met zijn hapklare warme maaltijden wil hij daar verandering in brengen.

Daarom sloeg hij de handen ineen met een professionele keuken, en ontwikkelde maaltijden voor basisschoolleerlingen. De maaltijden worden opgewarmd en in speciale dozen op scholen afgeleverd. De scholen zelf hoeven er niets aan te doen, want de lunches worden door vitale ouderen in de klas afgeleverd. Turk verbaast zich erover dat Nederland zo ongeveer het enige land in Europa is waar tussen de middag voornamelijk boterhammen gegeten worden. "In alle ons omringende landen krijgen kinderen op school een warme lunch", aldus de ambitieuze ondernemer. Hij vindt het daarom niet vreemd dat vooral kinderen met een migratieachtergrond blij zijn met het initiatief.

Volgens de ondernemer willen veel ouders meedoen en zijn de kosten van 2,50 euro per maaltijd meestal geen probleem. Voor wie dat toch niet kan betalen, is er een stichting die de warme schoollunch subsidieert. Ouders betalen dan wat ze kunnen missen. Alleen witte, oer-Hollandse boterhammenfamilies vinden het nog lastig om om te schakelen, vertelt Turk.

Hoewel de warme lunch op de Don Boscoschool inmiddels voet aan de grond krijgt, is het aantal kinderen dat meedoet nog wel in de minderheid. Maar als het aan Turk ligt, verandert dat snel. "Wij willen alleen maar helpen om kinderen beter te laten eten." Nu is dat alleen nog mogelijk in Haarlem, maar Amsterdam volgt snel. En uiteindelijk hoopt Turk heel Nederland te veroveren.