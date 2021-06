Vrijwilligers klaar voor Wandel2daagse: "We hebben het gemist"

Niet vier dagen maar twee dagen wandelen dus door Alkmaar en omgeving. Het mag de pret volgens Tom Limmen, eventmanager van Le Champion, niet drukken. "We sprongen een gat in de lucht toen we na lange tijd weer onze eerste evenementenvergunning binnen kregen. We hebben er allemaal weer ontzettend veel zin in."

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juli wordt de tweedaagse georganiseerd. Het startpunt ligt beide dagen in Alkmaar en de routes lopen via Bergen en Geestmerambacht. Het is een kelinschaliger alternatief voor de Wandel4daagse die vanwege corona ook dit jaar geannuleerd werd.