Amsterdam Noord kleurt al wat minder oranje: "Weg met die zooi!"

Sommige straten en pleinen in Amsterdam Noord waren de afgelopen weken helemaal oranje gekleurd, maar het voetbalfeestje kwam gisteren tot een abrupt einde. Het Nederlands elftal is roemloos uitgeschakeld op het EK, en dus mag al die zooi ook wel weg.

Eer hangen nog wel vlaggetjes en spandoeken in Noord, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat alles naar beneden wordt gehaald. Bewoners van het hofje op de Waddenweg zijn wel vast begonnen: alles wat oranje is gaat weg. "We zijn als een van de eersten begonnen met opbouwen, nu zijn we ook een van de eersten die de boel afbreken."

Kater

De buren hebben gisteravond samen naar de wedstrijd zitten kijken. En nu is er de kater. "Echt hoor, ik ben er helemaal klaar mee. Ik was echt boos. Ik kijk nooit geen voetbal. Dit was de enige keer, en dan krijg je dat."

Het is jammer van het feestje, maar de verwachtingen waren vooraf toch al niet heel hoog. "Ik had het wel verwacht. Ik heb altijd gezegd dat ze niet verder zouden komen dan de laatste zestien."

En die kater zal ook wel snel voorbij zijn. "Ajax is belangrijker hoor."