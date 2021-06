Noord-Holland NL V Een kijkje bij de wonderbaarlijke wereld achter het decor

Het is uiterlijke schijn, maar wel mooie schijn. Want hoe zou de wereld eruit zien zonder decor? Een bedrijf in Purmerend is groot geworden met de illusie van het podium. Door anderen of objecten in de spotlight te zetten, straalt de glans ook af op de makers van de achtergrond. En soms wordt decor interieur met eeuwigheidswaarde.

In Haarlem werken twee bevlogen ondernemers aan een revolutie: Nederland weer aan de warme lunch helpen! Ooit, lang geleden zat heel Nederland om 12.00 uur 's middags thuis aan de warme maaltijd, maar dat werd langzaam maar zeker vervangen door een boterham. Migranten vinden dat maar raar. Bas en Erik willen een eind aan die 'gekke' boterham en beginnen hun missie op de basisschool in Haarlem.

En in Loosdrecht laat een 'laatbloeier' biologische bloemen bloeien. Na een lange carriere in de zorg staat Elfriede nu dagelijks op het land om haar bloemen te vertroetelen. En niet alleen als de zon schijnt, maar ook als het 'met bakken uit de hemel komt' moet er geoogst worden. Bloemen telen is niet voor watjes en zeker niet biologische bloemen, want dan moet er heel veel onkruid gewied worden.

