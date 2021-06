Twee mannen aangehouden na melding van geweerschoten

Politieagenten in kogelwerende vesten hebben gisteravond twee mannen aangehouden die in de Waarderpolder rondliepen met luchtbuksen die op geweren leken. Er was een melding van geweerschoten binnengekomen. Aan de Industrieweg namen de agenten het duo onder schot. De 27-jarige en 31-jarige Haarlemmer lieten daarop meteen hun wapens vallen.