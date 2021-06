Weinig hollen en zo veel mogelijk met de bal aan de slag bij eerste training Telstar

"Wij pakken gewoon de bal erbij. Dat is onze manier. Zo snel en zo veel mogelijk met de bal aan de slag", zei Andries Jonker na afloop van de training waar het er bij vlagen fel aan toe ging. "Die felheid, daar moeten we het ook van hebben. Qua budget ben ik ben blij met wat we hebben, maar we staan nog steeds onderin. We moeten dus harder werken dan anderen en daarmee begin je op de allereerste training".

Nieuwe gezichten

Vaste prik bij Telstar aan het begin van een nieuw seizoen zijn het ruime aantal nieuwe gezichten in de selectie. Telstar versterkte zich al met vier nieuwe spelers waaronder doelman Ronald Koeman junior. De zoon van oud-bondscoach Ronald Koeman komt over van TOP Oss en had vorig jaar al bijna in Velsen-Zuid gespeeld. Koeman junior: "Afgelopen seizoen heb ik al gesprekken gehad met Andries Jonker, maar ik besloot toch om nog een jaar in Oss te blijven. Dit seizoen dacht ik: dat gaat me niet twee keer gebeuren en daarom ben ik heel blij hier te zijn."