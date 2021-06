Geen coronapatiënten op intensive care Dijklander ziekenhuis: "Heel mooie mijlpaal"

Het Dijklander Ziekenhuis heeft op dit moment geen enkele patiënt die door corona op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis ligt. De druk op het personeel blijft door het verder opstarten van de reguliere zorg echter onverminderd hoog. Toch vraagt het Dijklander haar personeel in Hoorn en Purmerend om in de komende periode vakantie op te nemen, zodat zij de batterij weer kunnen opladen.

Op dit moment liggen er drie patiënten met coronaklachten in het Dijklander Ziekenhuis. Allen komen zij uit de regio. Het ziekenhuis heeft dus geen mensen van andere delen uit het land opgenomen. De patiënten verblijven niet meer - zoals eerder - op een aparte corona-afdeling, maar hebben een eigen kamer op een andere afdeling waar zij in quarantaine liggen.

"Het is een hele uitdaging om de reguliere zorg weer op te pakken, maar we zoeken naar alle mogelijke manieren om dat te kunnen doen"

"Wij zijn hard op zoek naar alle mogelijke manieren om de reguliere zorg weer op te kunnen pakken", legt zij uit. "Want we willen alle mensen natuurlijk zo snel mogelijk helpen. We herkennen de druk op het personeel uiteraard wel. Zo is er voornamelijk een tekort aan mensen die op de operatiekamers kunnen werken en aan anesthesiemedewerkers. Daar ligt voor ons op dit moment het zwaartepunt en we zijn dan ook actief bezig om personeel te zoeken die bij ons op deze afdelingen kunnen werken."

Sinds de eerste patiënt met corona in het Dijklander Ziekenhuis werd opgenomen is het een rollercoaster geweest voor het personeel, zegt de woordvoerder. "Sinds september zijn de cijfers ook stabiel hoog geweest", legt Heijnen uit. "Dat betekent dat het personeel bijna negen maanden op de toppen van hun kunnen heeft moeten presteren."

Daarom heeft het ziekenhuis besloten om geen enkele vakantie van het personeel in te trekken. Het personeel wordt zelfs opgeroepen om in de komende tijd vakantie op te nemen, zodat ze bij kunnen komen van een heftige tijd. "Dat heeft iedereen ook gewoon nodig", zegt Heijnen. "En natuurlijk gaat straks niet iedereen tegelijk op vakantie. Dat proberen we zo efficiënt mogelijk te doen, want de reguliere zorg moet straks wel door blijven gaan."

Versoepelingen

Nu het Dijklander ziekenhuis niet meer te maken heeft met een volle corona-afdeling kunnen ook de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan versoepeld worden. Zo wordt in iedere ruimte van het ziekenhuis nog wel de anderhalvemeterregel aangehouden, maar is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht bij het lopen door de gangen en openbare ruimtes.

Ook de patiënten op de verpleegafdeling van het ziekenhuis hoeven geen mondkapje meer te dragen. Voor het bezoek geldt sinds afgelopen zaterdag dat een patiënt per uur maximaal twee bezoekers mag ontvangen. Voor het bezoek geldt dat zij te alle tijden de anderhalve meter afstand aan moeten houden en dat bezoekers die klachten hebben, zoals verkoudheid, hoest en/of griepklachten, niet welkom zijn.

Deltavariant

Hoewel het aantal besmettingen in de regio de laatste tijd flink is afgenomen, worden op steeds meer plaatsen in Nederland gevallen gemeld van mensen die besmet zijn geraakt met de Deltavariant van het coronavirus. Dit werd vroeger de Indiase variant genoemd.

Volgens woordvoerder Harry Katstra van GGD Hollands Noorden is het nog niet duidelijk of deze variant ook al in West-Friesland opgedoken is. "Wij hebben daar nog geen zicht op. Wel wordt dat door het RIVM in de gaten gehouden. Als het er al is, is het nog uiterst minimaal."

Katstra wil iedereen blijven benadrukken om de basisregels op te volgen, ook als mensen in de komende periode op vakantie gaan naar het buitenland. "Mede omdat we ook het effect van deze reizen nog niet weten", vertelt hij. "De Britse variant was vroegtijdig in de regio aanwezig. Voor de Deltavariant kan het zijn dat die op een later moment naar hier komt."

Het is daarnaast ook niet bekend of er iemand met de Deltavariant van het coronavirus in het Dijklander Ziekenhuis ligt. Heijnen legt uit dat dat niet onderzocht wordt.