Drie kinderen bevrijd uit snikhete auto bij teststraat Schiphol

De marechaussee heeft gisteren drie kinderen uit een snikhete auto bij de teststraat op Schiphol bevrijd. In eerste instantie zou het om een kind gaan, maar bij aankomst zag de marechaussee dat er wel drie kinderen in de auto zaten, terwijl het buiten rond de 28 á 29 graden was. De kinderen maken het goed laat de marechaussee op Instagram weten.

De XL-teststraat op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De marechaussee ontving gister een melding met hoge prioriteit. Er zou op de parkeerplaats bij de teststraat van de GGD op Schiphol een kind onwel in de auto liggen. Bij aankomst trof de marechaussee niet één, maar drie kindjes in de auto aan. Een van de kinderen reageerde niet meer op aanspreken. Daarop heeft de marechaussee het raam ingetikt om via de bijrijderskant de kinderen te bevrijden. Tekst gaat door onder de foto

Marechaussee Schiphol

De kinderen werden veilig uit de auto gehaald. De marechaussee laat in het bericht weten: "Gelukkig maakten de kinderen het goed." Let op! De marechaussee waarschuwt om 'alstublieft op te letten met kinderen en, of huisdieren in de auto met warme temperaturen'. Volgens een plaatje dat de marechaussee verder deelt, loopt de binnentemperatuur in de auto bij hoge buitentemperaturen snel op. Bij een buitentemperatuur van 27 graden is het na 10 minuten in de auto al 37 graden en na een halfuur meet de temperatuur zelfs 45 graden.