Stapavond levert vier jongeren enkeltje politiebureau op

De tweede stapavond na de lockdown heeft vier jongeren zaterdagnacht in het centrum van Hilversum een enkeltje naar het politiebureau opgeleverd. De jongeren werden opgepakt voor ordeverstoring. Dat meldt de politie.

De stapavond van zaterdag was voor de Hilversumse politie hoe dan ook een drukke avond. Het was veel drukker op straat dan normaal was de afgelopen maanden. Voor de deur van kroegen stonden meerdere lange rijen wachtende mensen.

Er waren enkele opstootjes, vermoedelijk door te veel alcohol. De opstootjes leverden volgens de politie veel bekijks op. Er werden aan het eind van de nacht vier jongeren aangehouden. Ze moesten mee naar het politiebureau.

Eerste avond rustiger

De zaterdagavond was daarmee een veel drukkere dan eerste stapavond na de lockdown een dag eerder. Toen was het volgens de politie nog erg rustig en waren er alleen 'de nodige huisfeestjes die voor overlast zorgden'.