Politie waarschuwt voor oplichters die bellen alsof ze van de politie zijn

Een Haarlemmer heeft zich gisteren bij de politie gemeld omdat hij vermoedelijk telefonisch is benaderd door een oplichter die zich voordeed als iemand van de politie.

Deze 'man op leeftijd', volgens de politie is gebeld door een vreemde die zei dat hij van de politie was en dat er voor tweeduizend euro aan spullen was gekocht van zijn rekening. De beller wist het rekeningnummer van de man op te noemen. De Haarlemmer stelde een paar vragen, vertrouwde het niet en verbrak de verbinding.

Een telefoontje naar zijn bank leerde hem dat er geen tweeduizend euro was afgeschreven. De politie Haarlem waarschuwt op Facebook: verstrek nooit privacygevoelige informatie aan de telefoon aan derden.