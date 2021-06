Waarnemend burgemeester neemt met 'goed en dankbaar gevoel' afscheid van Opmeer

Door het onverwachte overlijden van burgemeester Gert-Jan Nijpels begin dit jaar, moest de gemeente op zoek naar een tijdelijk waarnemend burgemeester voor Opmeer. Nijpels overleed aan een hartstilstand toen hij onderweg was naar het Rundveemuseum in Aartswoud, waar een brand woedde. Gert-Jan Nijpels zou op 1 juli na zeventien jaar afscheid nemen van Opmeer en met pensioen gaan. Op 19 februari werd hij postuum benoemd tot ereburger van de gemeente Opmeer.

"Uw vorige burgemeester had natuurlijk rond deze tijd op een feestelijke wijze afscheid moeten nemen van onze gemeenschap", vertelt Groeneweg. "Ik heb gemerkt hoe u hem mist, daarnaast wordt zijn bestuurlijke ervaring en grote betrokkenheid bij en in de regio West-Friesland zeer gemist. Kortom: ik had hier niet moeten zijn."

Corona en financiën

Wim Groeneweg werd op 3 maart benoemd tot waarnemend burgemeester van Opmeer en begon vijf dagen later aan zijn werkzaamheden. In deze tijd had het coronavirus de regio flink getroffen. Groeneweg bestempelt dat als een nare en lastige tijd.

"Ik heb waarschijnlijk het laatste staartje van de corona-epidemie meegemaakt. U heeft daar naar vermogen het beste van gemaakt", schrijft hij in zijn brief. "Mijn gedachten gaat uit naar de naasten die afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde."

Naast de inwoners van Opmeer geeft Wim Groenweg ook een compliment aan de politiek in de gemeente. "De gemeentepolitiek heeft hard gewerkt. Een compliment voor uw eigen gemeenteraad die de begroting nu keurig op orde heeft, terwijl het nu de omliggende gemeenten zijn die moeite hebben hoe zij de financiële puzzel moeten leggen."

Bezoeken

In zijn tijd als waarnemend burgemeester heeft Wim Groeneweg een flink aantal bezoeken gebracht aan plekken en personen in de gemeente Opmeer. Zo was hij bij de historische broodjes van de bakker in Hoogwoud, bracht hij een bezoek aan de familie Koopman voor hun 60-jarig huwelijk, en bracht hij een bezoek aan het Rundveemuseum om daar de schade te zien die de brand in februari veroorzaakt heeft.

"Daarnaast mocht ik Koninklijke onderscheidingen uitreiken en op de stembureaus zijn en stembureauleden bedanken", gaat Groeneweg verder. "Kortom, wat mogelijk was, deed ik. Ik dank u allemaal voor het vertrouwen en wens u een goede toekomst met burgemeester Van den Hengel."