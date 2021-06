De Peiling: Frank de Boer moet opstappen als bondscoach

Het Nederlands elftal is na een nederlaag tegen Tsjechië (0-2) uitgeschakeld op het Europees Kampioenschap (EK). Na drie gewonnen groepswedstrijden waren de Tsjechen gisteravond in de achtste finales te sterk. Na de uitschakeling is er veel kritiek op bondscoach Frank de Boer. Betekent het mislukte EK het einde voor hem als bondscoach van Oranje? Laat het weten in De Peiling.

Frank de Boer na de EK-uitschakeling - Pro Shots / Action Images

Frank de Boer krijgt vooral flinke kritiek te verduren omdat hij Donyell Malen wisselde voor Quincy Promes. Daarover zei hij: "We weten dat Donyell een fantastische speler is, maar ook dat de koek na zestig tot zeventig minuten op is. Vandaar de keuze. Ik sta er het dichtst bij en weet hoe de jongens in elkaar zitten."

Ook bracht Matthijs de Ligt het Nederlands elftal ineens in grote problemen. De verdediger gleed uit en er volgde een curieuze handsbal, waarna hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Na de rode kaart en twee tegendoelpunten was het EK ten einde voor Nederland.

De ogen waren daarna gericht op de bondscoach van Oranje die met zijn team geen stand hield tegen de nummer 40 van de wereldranglijst. Voorafgaand aan het EK was De Boer ook al het mikpunt van kritiek. Vooral bij het 5-3-2-systeem, het vergissen van namen van de spelers en het vertoonde spel zijn redenen hiervoor.

rustig over nadenken", reageerde De Boer. Na de nederlaag van gisteravond werd er meteen de vraag gesteld over zijn toekomst als bondscoach. "Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven. Daar ga ik de komende weken", reageerde De Boer. WK Veel tijd heeft De Boer hier niet voor. De bondscoach staat nog tot en met het Wereld Kampioenschap (WK) eind 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB, maar of dat zo blijft is dus nog maar de vraag. De eerstvolgende interland van Oranje is al op 1 september. Dan speelt Oranje tegen Noorwegen de kwalificatiewedstrijd voor het WK.

Na deze bittere pil volgen de vragen. Had hij het ook anders of beter kunnen doen? Wie zou een geschikte opvolger voor Frank de Boer zijn als hij besluit op te stappen? Moet hij opstappen? Dat is vandaag de poll in De Peiling.