Ook Blaricumse kermis gaat door, wel op andere plek en zonder verdere feesten

De kermisattracties staan half augustus niet in het centrum van Blaricum, maar op het Harde aan de rand van het dorp. De gemeente zorgt daar voor toezicht en beveiliging en voldoende parkeergelegenheid.

De Blaricumse oranjevereniging kan zoals vanouds ook andere activiteiten houden, maar wel beperkter en met een aangepaste vorm. Voor de activiteiten geldt onder meer de anderhalve meter afstand. Of de Oranjevereniging dat gaat doen, en wat dan precies, wordt momenteel nog bekeken.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch van Blaricum is hoe dan ook erg blij dat de kermis na een jaar afwezigheid weer door kan gaan. "Het wordt een andere kermisweek dan andere

jaren, maar we zijn blij dat er toch ruimte is om binnen de beperkingen een aantal

festiviteiten te organiseren. Daar zijn we als samenleving wel aan toe", zegt ze.

Geen grote feesttenten

Voor de horeca blijft het kermisfeest nog wel beperkt. De Blaricumse horeca mag gewoon open, maar wel onder de normale regels. Dat betekent met anderhalve meter afstand of een toegangstest vooraf. Er mogen geen extra feesttenten worden neergezet, geen extra bands of dj's spelen en er mogen ook geen buitenbars staan.

De gemeente laat weten momenteel nog met de lokale horeca te overleggen over hoe de drie kermisdagen er wat hen betreft uit gaan zien.