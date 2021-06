Koper gezocht voor Martinuskerk in Schellinkhout

Maatschappelijke organisatie BOEi heeft de Martinuskerk in Schellinkhout te koop gezet. De organisatie, die het pand in 2014 kocht, slaagde er de afgelopen jaren niet in om een huurder te vinden voor de kerk. "Voor veel ondernemers is huren gewoon minder aantrekkelijk dan kopen", vertelt Margot Simons van BOEi.

Martinuskerk in Schellinkhout - Corina Smith

BOEi, dat zich richt op het behoud van nationale monumenten, is sinds 2014 eigenaar van de kerk. BOEi onderzocht de afgelopen jaren onder meer of de kerk zou kunnen dienen als rouwcentrum, theetuin met expositieruimte, een horecazaak of een koffiebranderij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen van deze plannen ging door. "Er is veel geld gestoken in de restauratie en wij vinden het heel belangrijk dat de kerk gebruikt gaat worden." zegt Margot Simons van BOEi. "In het verleden hebben een aantal potentiële huurders aangegeven dat ze liever wilden kopen. Daarom geven we hen nu de kans om een bod te doen." Maatschappelijke waarde Op 7 juli en 30 augustus zijn de bezichtigingen en tot 30 september kunnen geïntresseerden een bod uitbrengen. "Daarbij zullen we niet alleen kijken naar de hoogte van het bod", vertelt Simons. "Voor ons is ook heel belangrijk dat de kerk zijn maatschappelijk waarde behoudt. Veel mensen moeten kunnen genieten van deze plek." Op steenworp afstand van de kerk bevindt zich het Markermeer en bijgelegen strandje, waar surfers en zwemmers in de zomer vaak komen. Met het oog op de herbestemming van de Martinuskerk worden er dan ook verschillende mogelijkheden opengehouden. Er valt bijvoorbeeld te denken aan een horecagelegenheid die zich richt op de recreanten.

De kerk in Schellinkhout - Corina Smith

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie