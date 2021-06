Purmerend centraal in wetenschappelijk onderzoek over zwerfvuil

Purmerend staat centraal in een internationale wetenschappelijke studie over zwerfvuil. Dat meldt Zwerfinator Dirk Groot aan RTV Purmerend. Groot raapt al jaren zwerfafval en rapporteert alles wat hij tegenkomt. Industrieel ecoloog Stefano Cucurachi stuitte met zijn team op zwerfvuildata en met name de grote hoeveelheid data afkomstig uit Purmerend. "De stad had een bizarre hoeveelheid data, waarvan 98 procent van één man bleek te komen", vertelt Cucurachi aan Universiteit Leiden.

Industrieel ecoloog Stefano Cucurachi kreeg in 2018 een beurs om onderzoek te doen naar de milieu-impact van het verbod op gratis plastic tasjes. Na aanvankelijk wat twijfel over de bruikbaarheid van de data van Dirk Groot, besloot het team om de gegevens toch te gebruiken. "Dirk is een expert gericht op het verzamelen van gegevens over zwerfafval. Hij is zeer georganiseerd, dus zijn gegevens zijn bruikbaar", vertelt Cucurachi aan RTV Purmerend.

Door de inzet van Groot, heeft het onderzoeksteam besloten om Purmerend te gebruiken als casestudie. Met de gegevens uit Purmerend hoopt het team meer inzicht te krijgen over zwerfvuil. Dirk Groot is verheugd: "Het is bijzonder dat mijn data wordt gebruikt voor internationaal onderzoeken."

Plastic tasjes

Recent beleefde de beweging rondom het zwerfvuilactivisme wederom een succesje: mede door de data van De Zwerfinator heeft de overheid besloten dat per 1 juli statiegeld zit op plastic flesjes. "Mijn data wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en het is leuk als ze door middel van mijn onderzoek conclusies trekken op landelijk beleid."

Groot benadrukt wel: "Andere rapers zijn net zo bijzonder als ik. We pakken dit probleem samen aan."