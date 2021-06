Vanmiddag code geel: onweersbuien, hagel en heel veel regen

Gisteravond was het al raak toen er na een zomerse dag met temperaturen rond de 25, 26 graden forse buien ontstonden. In de regio liep de neerslag flink uiteen. Zo viel er in Medemblik maar 1 millimeter regen, terwijl er in Wijk aan Zee en Purmerend zo'n 20 á 21 millimeter viel, vertelt Visser.

Nu ziet het weer er wel 'aardig' uit, zegt de weerman. "De buien van gisteren zijn naar het noorden vertrokken. Er zijn wat wolkenvelden en zo nu en dan is er zon." Maar volgens Visser is de lucht vochtig en instabiel. De kans op buien met af en toe onweer neemt vanmiddag toe. "We moeten rekening houden met hagel en windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur en heel veel regen."

Morgen

Morgen koelt het af en zal het rond de 21 á 22 graden zijn. "Het is wat aan de bewolkte kant en eind van de ochtend ontstaan er buien. De felste buien zijn in het binnenland, maar in Noord-Holland zal het iets rustiger zijn."

Regen houdt aan

De hele week blijft het wisselvallig. De buien worden aan het eind van de week iets minder, maar een echte overgang naar droog weer blijft uit, vertelt Visser. "Vrijdag en zaterdag misschien iets droger, maar zondag wordt het waarschijnlijk weer buiig. Vandaag is het nog zomers, maar de komende dagen is de grote warmte weg en hebben we temperaturen rond normaal, zo rond de 22 graden."