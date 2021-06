Oranjesupporters op Westergasterras: "Lekker zuipen en binnenkort weer naar Ajax"

De supporters waren blij dat ze de wedstrijd samen mochten kijken. "Dat het eindelijk weer mag is geweldig. En ik geniet er met volle teugen van", zei een van hen. Een ander: "Het is leuker als je superveel mensen om je heen hebt die het ook voelen."

De uitslag van de wedstrijd viel de fans wel tegen, want de ploeg van bondscoach Frank de Boer werd uitgeschakeld. "Het is gewoon echt een verloren avond. Ik ben er op uitgetrokken om te zien wat ze er van zouden maken, maar het is niet geworden wat ik ervan had verwacht."

Andere supporters konden het verlies relatieveren. "Het is allemaal mooi en aardig, maar het enige waar om gaat is dit", zei een man die wees naar het Ajax-logo op zijn T-shirt. "Dus wij gaan lekker zuipen. Binnenkort gaan we weer naar Ajax."