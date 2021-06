Bondscoach Frank de Boer gaat komende weken 'rustig nadenken' over toekomst

"Ik denk dat wij de dominerende partij waren. Alleen de laatste pass was dan net niet goed", analyseerde De Boer de wedstrijd na afloop Oranje produceerde geen enkel schot tussen de palen. "Tegen zo'n stugge tegenstander moet je top zijn. In het begin hadden we wat moeite met hoe ze stonden. Dat pakten we na zeven minuten op en toen was er niks meer aan de hand. Zij creëerden op één grote kopkans na ook niets. Ik had wel het gevoel dat wij de betere waren, maar tegen zo'n stugge tegenstander moet je top zijn. Dat waren we niet."

Malen

"Zulke wedstrijden tegen zulke tegenstanders, dan gaat het om één of twee momenten. Die heeft Donyell gekregen", meende De Boer, die de Wieringer één op één met de Tsjechische doelman zag gaan, maar hem niet voorbij kwam. Een minuut later moest Matthijs de Ligt met rood vertrekken na een handsbal. "Ik weet dat hij het niet expres doet. Ik heb ook wel eens een fout gemaakt", aldus De Boer.

Wisselmoment

De bondscoach kreeg na afloop flinke kritiek te verduren, omdat hij Donyell Malen wisselde voor Quincy Promes. "We weten dat Donyell een fantastische speler is, maar ook dat de koek na zestig tot zeventig minuten op is. Vandaar de keuze. Ik sta er het dichtst bij en weet hoe de jongens in elkaar zitten."

Na de zeperd op het EK werd ook meteen een vraag gesteld over zijn toekomst als bondscoach. "Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven. Daar ga ik de komende weken rustig over nadenken", besloot De Boer.

Op 1 september hervat Oranje de WK-kwalificatie met een bezoek aan Noorwegen.