Twijfels over alcohol- en drugsverbod in park: "Mensen willen recreëren met drankje"

Verdeelde reacties op het idee om met een alcohol- en drugsverbod de overlast in het Haarlemse Burgemeester Reinaldapark aan te pakken. Het idee is geopperd in een concept-veiligheidsplan voor de plaatsing van een opvang van 24 zwaar verslaafden.

Een ex-drankverslaafde vindt het een prima plan, vertelt hij aan een picknicktafel in het park. Het liefst wil hij dat er helemaal geen alcohol meer in het openbaar gedronken wordt. Maar twee heren op een wandelpad, die het eerst nog een goed plan vinden, bedenken zich als ze er aan herinnerd worden dat zij dan ook niets mogen nuttigen bij een picknick. "Dat doen we natuurlijk wel he, een biertje drinken."

Verbod zou overlast jongeren verminderen

En dat is koren op de molen van de VVD, die vorige week al in een politieke vergadering fel ageerde tegen dit idee in een concept-veiligheidsplan. Dat is opgesteld omdat een oude boerderij naast het park volgens de gemeente de meeste geschikte locatie is voor de verslaafdenopvang Domus+. En zo'n verbod op het gebruik van genotsmiddelen zou ook de overlast die nu al ervaren wordt van feestende jongeren kunnen verminderen.

Want net als in andere weekenden is vanochtend ook weer duidelijk zichtbaar dat er op het parkeerterrein van het park in Haarlem-Oost een feestje is gevierd.

