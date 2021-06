Jamile Samuel grijpt goud op NK atletiek en blijft Lieke Klaver voor op 200 meter

Jamile Samuel heeft de Nederlandse titel op de 200 meter gewonnen. Tijdens de NK atletiek in Breda snelde de Amsterdamse atlete in 22,93 seconden naar het goud. Daarmee hield ze Lieke Klaver ruim een tiende achter zich.

De overwinning van Samuel betekent haar vijfde Nederlandse titel op de 200 meter. In 2011, 2012, 2015 en 2018 was ze ook al de snelste op die afstand.

Klaver liep in 23,04 naar de tweede plaats op de NK atletiek. De atlete uit Enkhuizen bleef daarmee vier tienden boven haar persoonlijk record. De Amsterdamse Tasa Jiya greep het brons in 23,14 seconden. Femke Bol eindigde als vierde.

Ook goud voor Ummels, Douma en De Witte

Op de 1500 meter bij de vrouwen ging de gouden medaille naaar Britt Ummels. Ze klopte dankzij een sterke eindsprint Diane van Es. De Castricumse klokte aan de meet een tijd van 4.13,32.

Bij de mannen was Richard Douma uit Zaandam de rapste. Hij finishte in 3.37,81 en bleef Valentijn Weinans nipts voor (3.38,11). Het is voor Douma het vierde opeenvolgende jaar dat hij de nationale titel op deze afstand grijpt.

Op de 400 meter vrouwen greep Lisanne de Witte de Nederlandse titel. Met een eindtijd van 52,08 seconden bleef ze haar jongere zus Laura ruim een seconde voor (53,38). Ook voor Lisanne de Witte was het de vierde keer dat ze Nederlands kampioen werd op deze afstand. Dat lukte haar ook in 2016, 2017 en 2019.