Oranjefeest in natuurgebied in de kiem gesmoord: 'Voor 7,50 euro Max en EK kijken'

"Voor 7,50 euro kon je een kaartje kopen en op een groot scherm met een beamer naar Max en Oranje komen kijken", vertelt Rost over de plannen in het gebied tussen Driehuizen, West-Graftdijk en Graft. "Maar omdat het om Natura 2000-gebied (een beschermd natuurgebied red.) gaat, willen we dat niet. Dus we hebben ze aangesproken dat ze daar niks kunnen beginnen."

'Uit de hand gelopen'

Het is niet de eerste keer dat jongeren de polder uitkiezen voor een feestje. "Met Pinksteren is er ook een groot feest gegeven, en dat is toen flink uit de hand gelopen." Al snel na dat feest kregen de diensten signalen dat 'er de 27e nog een feest zou zijn'.

"Toen was het nog beetje vaag, maar we hebben onze ogen en oren opengehouden en afgelopen week kregen we goede aanwijzingen", aldus Rost. Die aanwijzingen waren zelfs 'zo concreet' dat het hem tegen de verwachting in lukte om andere diensten op te trommelen en vandaag gezamenlijk in actie te komen.