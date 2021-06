Politie Amsterdam druk met overlastmeldingen tijdens eerste uitgaansweekend

Na anderhalf jaar mochten dit weekend de nachtclubs weer open en vulde het centrum zich met uitgaanspubliek. Dat het feestgedruis weer in volle gang was, ontging ook de politie niet. Agenten hadden afgelopen nacht de handen vol aan overlastmeldingen.

Aanhoudingen

Voorafgaand aan de uitgaansavond vulde het centrum zich met voornamelijk Deense voetbalsupporters vanwege de EK-wedstrijd Denemarken - Wales in de Johan Cruijff Arena. Hoewel de sfeer gemoedelijk was, verrichte de politie rond de wedstrijd zes aanhoudingen wegens onder meer diefstal, belediging, vernieling en wildplassen.

Toegangstest

Om toegang te krijgen tot de nachtclubs moesten bezoekers zich vooraf laten testen. Op vertoon van een QR-code van Testen voor Toegang en een ID-bewijs kon je naar binnen, maar met die code ging dat niet altijd goed. Zo kregen bezoekers soms toch een rood kruis te zien, terwijl ze wel een negatieve testuitslag hadden. Ook liet de uitslag in veel gevallen heel lang op zich wachten.

De organisatie van Testen voor Toegang liet vrijdag al weten dat ze te maken hebben gehad met een hackpoging, waardoor technische problemen zijn ontstaan. Die storing is inmiddels verholpen en een deel van de achterstanden is ingehaald. "Er zijn nog mensen in de regio Amsterdam die wachten op een uitslag. De verwachting is dat de achterstand in de loop van de middag geheel is weggewerkt", aldus de woordvoerder.