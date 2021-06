Fort Kijkduin weer open na opknapbeurt: "Deze parel is prachtig opgepoetst!"

Een nieuwe brug, een vernieuwd entreeplein en een nieuwe expositie: Fort Kijkduin in Huisduinen is weer klaar voor bezoek. Als museum bestaat het fort precies 25 jaar en vandaag is de officiële heropening. Napoleon liet het fort bouwen na zijn bezoek aan Huisduinen in 1811. Hij is er ook op bezoek geweest, dus wie ook in de voetstappen van de kleine keizer wil stappen...

Fort Kijkduin is een jaar dicht geweest door corona. "Maar we hebben niet stil gezeten," vertelt Sanne Koene van het fort. "Het is een feestelijke dag, want we gaan weer open. We hebben heel hard gewerkt aan een interactieve expositie. Het plein is vernieuwd, want dat was hard nodig en we hebben een nieuwe brug zoals je ziet."

Zeeaquarium

Het fort is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters voor Den Helder en zelfs van grote historische waarde voor de provincie. Ariane Hoog van de stichting Erfgoed Den Helder is trots dat het fort er weer mooi bij ligt. "Het is prachtig. Het fort is ook een belangrijk onderdeel ook geweest van de Atlantikwall in WOII en dat willen we straks ook vooral laten zien aan alle schoolkinderen in de kop van Noord-Holland en zeker uit Den Helder."

Het werk aan het fort is nog niet helemaal klaar. Ook het restaurant en zeeaquarium worden opgeknapt. "We willen nog meer het verhaal vertellen over het leven in de Noordzee en de Waddenzee. En we willen nog meer aanpakken, maar daarover later meer."