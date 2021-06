Heerhugowaarder (24) neergestoken in Drenthe

In het centrum van de Drentse plaats Coevorden is vannacht rond 4.30 uur een 24-jarige Heerhugowaarder gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 21-jarige verdachte uit Coevorden aangehouden in de buurt van het incident aan de Kerkstraat.

Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gewonde man uit Heerhugowaard is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op een foto bij het bericht van RTV Drenthe is te zien dat er bloed op een witte auto zit.

De rol van de 21-jarige verdachte wordt nog onderzocht. Hij wordt verhoord en er wordt bekeken wat zijn rol is geweest voor of tijdens de steekpartij.