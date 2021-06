Oud-Ajacied Dolberg schiet Denemarken in laatste EK-duel Arena naar kwartfinale

In de laatste EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena heeft Denemarken zich zaterdagavond als eerste land gekwalificeerd voor de kwartfinales. De Denen waren met 4-0 te sterk voor Wales. Oud-Ajacied Kasper Dolberg schitterde en nam de eerste twee Deense goals voor zijn rekening.

Denemarken speelt in de kwartfinale mogelijk tegen Oranje: als Nederland morgen Tsjechië verslaat dan treffen de ploegen elkaar op zaterdag 3 juli in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.

De Denen werden in hun eerste EK-duel nog opgeschrikt door de hartstilstand van eveneens oud-Ajacied Christian Eriksen. Ze verloren dat duel met Finland (0-1) en bogen later voor België (1-2), maar een 4-1-winst op Rusland was voldoende voor een plekje in de achtste finale.

Laatste duel Arena

Denemarken-Wales was het laatste EK-duel in Amsterdam. Eerder werden de drie groepswedstrijden van het Nederlands Elftal in de Johan Cruijff Arena gespeeld. De gemeente Amsterdam bedankte vandaag via Twitter alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om de wedstrijden te organiseren.