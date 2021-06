Korfbal bondscoach Jan Niebeek debuteert met zege in jubileuminterland

Het Nederlands korfbalteam heeft haar eerste wedstrijd onder leiding van de Amsterdamse bondscoach Jan Niebeek winnend afgesloten. Het jubileumduel tegen België (ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan) eindigde vanmiddag in Antwerpen in 24-15.

Niebeek had drie spelers van Koog Zaandijk in zijn selectie opgenomen. Van dit trio stond Esther Cordus (foto) in de basisformatie. Alwin Out en Marjolijn Schenk maakten in de tweede helft als invallers ook speelminuten.

De wedstrijd was toen al lang en breed gespeeld. Alleen in de openingsfase konden onze zuiderburen bij blijven: 4-4. Bij rust was er een gaatje van drie punten: 7-10. Aan het einde van de derde kwart was Oranje naar 11-19 uitgelopen om het duel uiteindelijk met een verschil van negen punten ten winnen.

Deze eerste interland in lange tijd was voor Niebeek een mooie testcase voor het EK van eind oktober. De regerend Europees- en wereldkampioen treft dan in de groepsfase Engeland, Portugal en Hongarije.