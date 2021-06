Varend vlot met picknicktafels: "Drijvend naar voetbal kijken en bier drinken"

Een vlot met twee picknicktafels dat drijft en vaart? Dertien vrienden hadden het er een jaar lang over en besloten het werkelijkheid te maken. Morgen zal het kunstwerk, na vele hardwerkende uren van bouwen, lassen en tegenslagen in Kooyhaven bij Den Helder te water gaan. "We zullen zien of het blijft drijven, maar we hebben het wel allemaal be-rekend. In totaal zullen we ongeveer 12 km afleggen", vertelt Bas Daalder (18) lachend.

Bas Daalder en het zelfgemaakte vlot - Privéfoto

"Op een avond zaten we met zijn allen een biertje te doen en kwam één vriend met het idee om samen een vlot te bouwen. Hij bleef er maar op terugkomen, dus besloten we het maar te gaan doen", aldus Daalder. Hij doet op dit moment bouwkunde en vertelt vol trots over zijn vriendengroep: "Er doen twee of drie een technische studie in staal en elektriciteit. De rest van onze groep zijn kwekers en bollenboeren. Maar we vullen elkaar echt aan en doen het bouwen samen." Geen plan Maar het starten van zo'n project bleek nog niet zo simpel. Vanuit het enthousiasme besloten de jongens op de eerste dag van het bouwen gewoon van start te gaan, maar dit bleek niet te werken. "We hadden een frame en zouden daar omheen gaan bouwen. Maar zonder bouwtekening, kladje en plan werkt dat niet", merkte Daalder. De jongens besloten daarom opnieuw te beginnen. Er werden 3D-ontwerpen gemaakt en serieuze plannen gemaakt voor de aanschaf van materialen, zoals hout en staal. "Gelukkig kunnen een paar van ons goed overweg met computertekenprogramma's. En mijn vader heeft ons geholpen met het sponsoren van hout, een andere vader zorgde weer voor frames en staal, zo heeft het project ons uiteindelijk niet zoveel gekost, behalve de motor." "Behoorlijk ding" "Het is een rechthoekig platform van 2,5 bij 6 meter. Er staan twee picknicktafels op en ik ben op dit moment bezig om een motor van 20 pk te monteren", legt Daalder uit. Het vlot zal morgen met een vrachtwagen worden vervoerd en wordt, als alles volgens plan verloopt, in de middag bij Kooyhaven ter water gelaten. Optimistisch en realistisch zullen de mannen het bouwwerk morgen testen. "We hebben hem in de kraan hangen, dus mocht die onder water raken, dan halen we hem naar boven", voegt hij toe. En op de vraag of het zal blijven drijven, antwoordt hij: "Er zitten achttien stuks tonnen onder. Eigenlijk is het gewoon een sommetje van zo ongeveer 1,8 à 2 ton aan drijfvermogen. Tja, het is niet zomaar wat."

Vriendengroep bouwt varend vlot met picknicktafels - Privéfoto

De jongens zullen morgen in ieder geval flink opvallen op het water. Een speaker, wat bier en een oranje-outfit zal de voetbalsfeer aardig versterken. "We proberen natuurlijk iets oranje aan te doen en varen om twaalf uur in de middag direct door naar de kroeg, waar we op een groot scherm voetbal gaan kijken. Wat bier hoort daar natuurlijk wel bij." Na het voetbalavontuur zullen de mannen het vlot tijdens het mooie weer deze zomer zeker blijven gebruiken, vertelt Daalder opgewekt.