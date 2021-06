Zorgen om benauwde vissen in Alkmaarse sloten: "Hoop dat natuur zichzelf herstelt"

Door het noodweer vorige week en de gemalen die daarna op volle kracht hebben gepompt, is het water in de sloten in en rond Alkmaar erg troebel geworden. Dit heeft gevolgen voor het zuurstofgehalte in het water: dat is erg laag. Vissen hebben het daardoor benauwd en happen naar adem aan het oppervlak. Van een grote vissterfte is geen sprake, maar dat dat kan gebeuren is nog niet uitgesloten.