Amsterdam NL V Ex-gedetineerden geven voetbalsupporters een warm welkom in Amsterdam

De Johan Cruijff Arena is vandaag voor het laatst het decor van een EK-wedstrijd: Wales en Denemarken nemen het tegen elkaar op in de eerste achtste finale. Het zijn voornamelijk Denen die vandaag naar Amsterdam zijn gekomen. Deze kunnen rekenen op een warm welkom van Sjon en Ron, twee ex-gedetineerden die op deze manier terugkeren in de maatschappij.

Vastberaden lopen Ron en Sjon in hun blauwe City Host tenue af op groepjes Denen, die het Centraal Station uitlopen. Ze worden uitgenodigd om vanaf elf meter een bal in een bakfiets te schieten. Als het ze lukt winnen ze een echte EK-bal. “Op deze manier geven we ze een vrolijke start van hun dag en heten we ze welkom in deze prachtige stad”, vertelt Sjon.

Als ze de bal in de bakfiets schieten winnen de supporters een echte EK-bal. - NH Nieuws

Ook geven Ron en Sjon de supporters de nodige informatie. “Als iemand met een vraag naar je toe komt en je kan hem helpen, dan geeft dat altijd wel een goed gevoel”, vertelt Ron. Ook genieten ze van het contact met de andere vrijwilligers. 400 Vrijwilligers helpen mee In opdracht van de gemeente Amsterdam is een brede en diverse groep van enthousiaste vrijwilligers samengesteld die helpen met de organisatie van EURO 2020 in de stad. De groep bestaat uit bijna 400 mensen. Om de groep zo divers mogelijk te maken zijn ook organisaties zoals stichting de Regenbooggroep, Dienst Justitiele Inrichtingen, programma Statushouders, het ROC van Amsterdam en het Airport College betrokken. Er helpen tien ex-gedetineerden mee, waaronder dus Ron en Sjon. “Het is weer een stap naar terugkeer in de maatschappij. Het liefst zou je natuurlijk een betaalde baan willen bereiken, maar van hieruit kan je weer volgende stappen maken”, besluit Ron.

Lees ook Play Amsterdam Honderden Deense voetbalfans verzamelen zich op het Rembrandtplein