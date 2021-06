Ook voor Ajax is seizoen '21/'22 begonnen

Landskampioen en bekerwinnaar Ajax is begonnen met de voorbeiding op het nieuwe voetbalseizoen. Vandaag was de eerste training, uiteraard nog zonder alle internationals.

Trainingskamp

In de week van 5 juli gaan de Amsterdammers op trainingskamp naar De Lutte. Daar zullen twee oefenduels worden afgewerkt. Vrijdag 16 juli is in België Anderlecht de opponent tijdens een vriendschappelijke ontmoeting. De aftrap van dat duel is om 19.30 uur.

Ajax - NEC

Voor Ajax begint het eredivisie-seizoen zaterdag 14 augustus om 21.00 uur met de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde NEC. Een week eerder is de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Om 18.00 uur gaat de bal in de Arena rollen.