Amsterdam steeds meer opgeslokt door woningbouw: maar gaat scheepswerf dan weg?

Scheepswerf Damen aan de Tt. Vasumweg in Amsterdam Noord vecht al jarenlang voor haar voortbestaan op deze plek. 100 jaar geleden begonnen als NDM, en later van NDSM naar Shipdock, is Damen de laatste grote werf voor zeeschepen in de stad die dreigt te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Ook de verhuizing naar het ADM terrein in Westpoort lijkt nu van de baan.

Scheepswerf Damen Shiprepair wordt bedreigd door oprukkende woningbouw

"Wij zijn eigenlijk het ziekenhuis van de Amsterdamse haven", zegt Tjeerd Schulting, directeur van Damen Shiprepair. Hij klom op van stagiair tot directeur van de scheepswerf in Noord en laat geen kans voorbijgaan om het bedrijf op deze plek te behouden. "Als de werf uit de stad verdwijnt, valt straks een belangrijke functie weg in de haven. Een paar weken geleden is een bullcarrier van 205 meter bijna zijn schroef en roer verloren." Naast hem liggen de schroef en het roer van 46.000 kilo in de loods voor reparatie.

Tjeerd Schulting, directeur Damen Shiprepair

Onder het vakkundig oog van werkplaatschef Klaas Goedhart wordt een propellerhuis gemaakt waar de bladen van de schroef in worden bevestigd. Op de werf worden niet alleen schepen gerepareerd, ook de zware industrie is hier klant. Goedhart: "We maken hier ook stenenbreekmachines of spooronderdelen, je kunt het zo gek niet bedenken en we maken het hier. En dat gaat de hele wereld over."

Goedhart vindt dat de werf voor de stad behouden moet blijven. "Het heeft verbinding met de stad, het voelt dat het zo hoort. Het is een gevoel." Ook zijn collega Frank Scheij, hoofd onderhoud van de scheepswerf en al 31 jaar in dienst, vindt dat de werf bij de stad hoort. "Het bruist hier. Je moet ook een werkindustrie houden in een stad, en niet alleen kantoren en woningen."

Klaas Goedhart, chef werkplaats (links) werkt aan een propellorhuis

Maar wat heeft voorrang? Woningbouw of een scheepswerf op een uiterst gewilde locatie? De grond is gekocht door projectontwikkelaars en die willen bouwen. Net als de gemeente. Het huurcontract voor het terrein loopt af in 2028. Een plan van Schulting om de scheepswerf te integreren met woningbouw sneuvelde. Richting IJmuiden Onlangs viste de gemeente achter het net bij de aankoop van het ADM terrein in Westpoort. De kans voor de werf om te verhuizen naar het ADM terrein lijkt daarmee verkeken. Schulting: "Ja en nu? Afwachten en kijken naar een volgend scenario. We gaan heus wel weer een goed plan maken." De gedachte dat de werf de stad uit moet wil hij niet toelaten. "Ik denk aan wonen en werken door elkaar, maar de geschiedenis leert dat het logischer is dat aan de buitenkant van de Amsterdamse haven is, richting IJmuiden, ruimte wordt gecreërd voor bedrijven zoals wij."

