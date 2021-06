Documentaire 'Wild Aalsmeer' over verborgen parels op de Westeinderplassen

Over een paar weken komt een documentaire uit over de Westeinderplassen. Het Aalsmeerse waterlandschap staat centraal in een korte film van regisseur Jan Willem Schram. Om het wilde leven in en rondom de plassen goed in beeld te brengen heeft de regisseur hulp gekregen van Henk van Leeuwen en Theo Rekelhof. Deze twee Aalsmeerders kennen het gebied op hun duimpje.

Voor een regisseur met minimale kennis van de Aalsmeerse wateren was de logische eerste stap om kennis te maken met de Westeinderplassen. "De grootste uitdaging was vooral het vinden van de goede plekken en de juiste mensen die ons kunnen helpen. Ik ben geen Aalsmeerder, maar ik ken inmiddels wel een paar echte Aalsmeerders en die heb je echt nodig om die documentaire voor elkaar te krijgen."

Henk van Leeuwen vaart al tientallen jaren op zijn rondvaartboot over de Westeinderplassen. Hij vindt het bijzonder om mee te werken aan het project van Jan Willem. "In zo'n druk bevolkt gebied, toch die pareltjes er uit weten te halen met elkaar. Ook met andere mensen die het gebied kennen. Ik wist toevallig dat er onder de grond wat leeft. Het gebied is natuurlijk ook gewoon prachtig." Een van de uitgelichte dieren in de documentaire is de veenmol, het beestje waar Henk op doelt. Een bijzondere soort die het gebied uniek maakt. Jan Willem zegt daarover: "Je komt er achter dat in dit superdrukke gebied met veel pleziervaart en Schiphol vlak bij heel veel unieke stukjes natuur zitten."

Palingvisser Theo Rekelhof werkt ook mee aan de documentaire. Hij legt iets uit over de bijzondere natuurlijke balans op de plassen. "Dit is een Amerikaanse rivierkreeft. Die is hier geïntroduceerd als aquariumvisje. In heel veel plaatsen heeft hij geen natuurlijke vijand. Hier hebben we meervallen, en meervallen eten gewoon alles." De documentaire 'Wild Aalsmeer' gaat op 15 juli in première en is daarna voor iedereen online te bekijken.