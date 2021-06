Ondernemer in Aanloophaven niet aan de bak door gemeentelijk getouwtrek

Door langdurig getouwtrek tussen de gemeente Huizen en de curator van de failliete zeilschool in de Aanloophaven, kunnen ondernemers niet aan de bak in het gebied. Vaarschoolondernemer Remco Terlouw wacht al negen maanden op een beslissing, zegt hij vandaag in het radioprogramma NH Gooi .

Sinds het faillisement van de zeilschool in de Aanloophaven is er weinig activiteit in het gebied. Totdat er deze zomer een supboardverhuurder neerstreek. Dit tot grote blijdschap van de bewoners, die de Aanloophaven zagen verpauperen.

Maar vlak na het intrede van de supboardverhuurder liet verantwoordelijk wethouder Roland Boom in een brief weten dat dit "onwenselijk" is. Maar in diezelfde brief liet hij ook weten dat dergelijke activiteiten een goede aanvulling kunnen zijn. De reden voor dit opvallende antwoord zijn de gesprekken tussen de curator van de failliete zeilschool en de gemeente Huizen over het gebruik van de locatie. Het einde van de gesprekken zijn nog niet in zicht.

Negen maanden

Maar andere ondernemers kunnen daardoor nog niet aan de bak, zoals vaarschoolondernemer Remco Terlouw. Hij laat weten al negen maanden te wachten op een definitief antwoord om in de Aanloophaven aan de bak te kunnen. "Ik ben eerst naar de gemeente gestapt en kreeg daar verschillende signalen. Toen ben ik naar de curator gestuurd, die mij vertelde niet met me in gesprek te kunnen gaan, omdat de gemeente een claim op het gebied heeft gelegd."

Naast het negen maanden wachten kost het Terlouw ook geld. Steun van de gemeente krijgt hij niet. "Dit valt onder het ondernemingsrisico. Ik heb alles voorbereid zodat ik van start kan gaan, maar dan moeten de curator en ik wel de ruimte krijgen om de gesprekken aan te gaan." Om zonder overleg met curator en de gemeente aan de bak te gaan, ziet Terlouw niet zitten. "Ik hoop dat het dit seizoen gaat lukken, maar ik vrees van niet."

Luister het hele interview terug via deze link.