Wethouder Verbeek over bomenkap: "We stonden met de rug tegen de muur"

Vorige week werden bewoners aan de Nieuwe Bussummerweg in Huizen verrast door de plotselinge kap van bijna 30 bomen. Volgens de bewoners en verschillende politieke partijen ging er veel mis met onder meer de communicatie. Verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek reageert vandaag in het radioprogramma NH Gooi .

Volgens de wethouder kon de gemeente niet anders, omdat de bomen ziek waren en het uitgebrachte Bomenrapport van januari dit jaar aangaf dat deze zo snel mogelijk verwijderd moesten worden. "Dan moet je als gemeente iets doen. We stonden met onze rug tegen de muur."

Boosheid bewoners

De kap riep veel boosheid op bij de bewoners, die verrast waren door het plotselinge verwijderen. Volgens hen waren ze niet op de hoogte gesteld dat de bomen ziek waren en gekapt moesten worden. Wethouder Verbeek ontkent dat. "We hebben de bewoners zeker wel meegenomen. We hebben een klankbordgroep met bewoners en we hebben flyers in januari en vlak vóór de kap rond laten gaan." Wel geeft Verbeek aan dat er tussen de laatste flyer en de daadwerkelijke kap meer tijd had kunnen zitten. "Ik kan me dat gevoel van de bewoners daarbij voorstellen."

Dezelfde klankbordgroep zou enkele weken nadat de kap plaatsvond samen afspreken om over de bomen te praten. Een ongelukkige timing, volgens de bewoners. Maar volgens de wethouder drong de tijd en kon er niet gewacht worden. "De periode tussen de bomenkap en de klankbordgroep was vier weken. In deze periode komen veel voorjaarsstormen voor. We wilden het risico niet nemen."

Toekomstplannen

Verbeek zegt dat er genoeg mogelijkheden zullen zijn voor omwonenden om te weten te komen wat de plannen zijn voor de Nieuwe Bussummerweg. 9 juli is er een inloopavond, dan gaan de wethouder en de projectleider in gesprek met de bewoners. Over de inhoud van de plannen zegt Verbeek niet veel, maar ze bevestigt dat de laanstructuur die de bewoners belangrijk vinden, behouden zal blijven. Afhankelijk van lopend onderzoek kijken ze of alle gekapte bomen vervangen worden. "Dat is ons uitgangspunt. We hopen de plannen dit jaar te presenteren aan de gemeenteraad."

