Leuzen op stoep moeten zorgen voor minder zwerfafval: 'Jij bent toch geen viespeuk'

'Jij bent toch geen viespeuk?' is een leus die mensen tegen kunnen komen op de stoep in de wijk Hoorn Kersenboogerd. Dit is onderdeel van het initiatief 'Schoon met een sjabloon'. De teksten moeten ervoor zorgen dat mensen onder andere hun peuken niet op straat laten rondzwerven. Initiatiefnemer Margreet Aartsen heeft samen met wethouder Samir Bashara de eerste uiting op de stoep geplaatst.

Margreet Aartsen en wethouder Samir Bashara plaatsen eerste uiting van 'Schoon met een Sjabloon' - Voor een mooie stad

Inwoners konden eerder dit jaar bij 'Voor een mooie stad Hoorn', een platform dat de stad aantrekkelijker wilt maken, een idee insturen om de wijk Kersenboogerd te verduurzamen. Daaruit werden vervolgens drie ideeën gekozen en die kregen budget voor de uitvoering. Margreet haar plan 'Schoon met een Sjabloon' werd toen gekozen en de uitvoering daarvan is begonnen. "Ik ben blij dat het project nu van start gaat."

Met tijdelijke krijtverf die afbreekbaar is, wordt aandacht besteed aan het niet weggooien van afval, peuken en niet aangemeld grof afval op straat. De verschillende ontwerpen van de sjablonen zijn samen met de bewoners van de wijk bedacht. "De inwoners konden leuzen bedenken en daar is een top vier van gemaakt. Er waren een aantal mensen die veel opties in stuurden." “Afval hoort niet op straat en in onze parken. Met dit unieke idee worden mensen bewust gemaakt dat afval niet op straat hoort. Wijkbewoners laten hiermee zien dat ze graag in een schone buurt wonen", aldus wethouder Samir Bashara, die namens Puur Hoorn het initiatief steunt. Bewustwording Met 'Schoon met een Sjabloon' hoopt Margreet bewustwording te creëren. "Sommige sjablonen zijn speciaal gericht op peuken, andere op het dumpen van grof afval. Niet iedereen weet dat dit grofvuil aangemeld kan worden en dat het dan gratis wordt opgehaald. Het is vaak onwetendheid." De bedoeling is dat wanneer iemand het grof afval dumpt, daar vervolgens een leus bij geplaatst word. Zo volgen anderen niet en dumpen zij ook niet daar hun afval. "Ik hoop dat het effect heeft, al helpt het maar een klein beetje."