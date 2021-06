Opluchting door versoepelingen bij niet-mondkapjesdragers: "Voor verdeeldheid gezorgd"

Ingrid van Gelder en Jenny van Stein uit de IJmond droegen de afgelopen tijd weloverwogen geen mondkapje. Ieder met hun eigen overtuiging. Vandaag gaat Nederland weer een fors deel verder van het slot en hoeven we onder andere op veel plekken geen mondkapje meer te dragen. Voor beide dames is het een opluchting.

Ruim een half jaar liepen we allemaal met een mondkapje op. Bij de kapper, in de winkel of supermarkt en bij de dokter. De Heemskerkse Jenny van Stein vindt al vanaf het begin van de invoering van de mondkapjesplicht dat het onzin is. Het dragen ervan deed ze dan ook niet. "Het heeft voor veel verdeeldheid gezorgd in onze samenleving." Jenny werd namelijk er vaak op aangesproken dat ze geen mondbescherming droeg.

Dat we vanaf vandaag geen mondkapje meer hoeven te dragen, zorgt bij Van Stein dan ook voor vreugde. "We hebben de tijd afgeteld. Maar we hadden hem eerder ook al af kunnen gooien, want we zijn er volgens mij allemaal wel over uit dat het onzin is geweest."

"Ontzettende rare wereld"

Vooral voor kleine kinderen vond ze de mondkapjesplicht verschrikkelijk. "Dan zie je die kleine kindertjes in een kinderwagen zitten en om zich heen kijken en het enige wat ze zien, zijn mensen zonder enige gezichtsuitdrukking. Het is een ontzettende rare wereld waarin we leven."

Ook het nemen van een vaccin doet Jenny niet. "Je moet naar je eigen lichaam luisteren en het vertrouwen." Desalniettemin heeft Jenny wel altijd veel begrip gehad voor de mensen die besluiten het mondkapje wel te dragen of het vaccin nemen. "Het staat natuurlijk iedereen vrij dit te doen, en zo heb ik ook het recht om hier een uitgesproken mening over te hebben."