We gaan een zomer vol festivals tegemoet: hier kun je heen in de regio

Er zijn dit jaar in juli zo'n honderd festivals minder dan in 2019. Namelijk 49, tegenover 146 twee jaar geleden. Maar niet getreurd: in de regio is genoeg te doen. Hier vind je jouw ultieme NH-festivalgids, voor de maanden juli en augustus.

Van de in totaal dus 49 festivals in juli, zijn er een hele hoop in Noord-Holland. Amsterdam is uiteraard de uitblinker, maar in deze gids staat de regio in de spotlights. En dan komt Spaarnwoude toch echt als winnaar uit de bus, met maar liefst vier grote festivals.

NH-festivalgids

Hieronder vind je de Noord-Hollandse festivals die (vooralsnog) doorgaan.

Badpop

Het allereerste grote festival in de regio, dat overigens vliegensvlug uitverkocht was, is Badpop. Over dertien dagen kunnen festivalgangers losgaan op nummers van onder meer BLØF (de hoofdact die tot net voor de kaartverkoop nog een verrassing was), Waylon en Son Mieux. Vanochtend om 9.00 uur begon de kaartverkoop, en een uur later waren er nog maar 100 tickets over.

Badpop vindt plaats op 9 juli, om 18.00 uur in Waarland.

Eelectronic Picnic

Ook de Purmerenders kunnen over twee weken weer los, want dan is Electronic Picnic al. Glenn Beense, de organisator van het festival, laat weten dat ze er 'enorm veel zin' in hebben. "De voorbereidingen gaan hartstikke goed. Vandaag over exact twee weken mogen we weer, en eigenlijk is alles rond. Het staat als een huis en we zijn er klaar voor."