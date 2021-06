Auto's belanden in sloot na ongeluk op kruising

Twee auto's zijn vanmorgen op een kruising in Hem tegen elkaar geknald en in de greppel beland. Twee personen raakten gewond.

Twee personen zijn door het ongeluk gewond geraakt en één van hun is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is later afgemeld. De andere gewonde is voor controle naar het ziekenhuis.

