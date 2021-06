Studentenflat op Uilenstede ontruimd door brand in bankstel

In een studentenflat op Uilenstede in Amstelveen is vanochtend brand uitgebroken. De brand ontstond in een bankstel op de twaalfde verdieping. De gehele flat moest ontruimd worden, drie mensen hebben rook ingeademd.

Rond 04.30 uur brak de brand uit en werden de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig bij de getroffen flat, na een half uur was de brand onder controle. In totaal hebben drie mensen rook ingeademd, die zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoners van de niet getroffen verdiepingen mochten rond 05.30 uur terug naar hun woning.

Inter Visual Studio - Vivian Tusveld

Brandveiligheid De brandveiligheid in de flats is sinds begin februari een groot punt van aandacht. Op 6 februari brak er ook brand uit in een van de flats, toen werden appartementen ontruimd wegens een keukenbrand. Eind maart maakte studentenhuisvester DUWO na een onafhankelijk onderzoek bekend dat de studentenwoningen niet allemaal brandveilig zijn. De toegangsdeuren in een van de woontorens zouden 20 minuten brandwerend zijn, terwijl hiervoor een minimale eis geldt van 30 minuten. Uit het onderzoek bleek ook dat niet iedere woning een rookmelder heeft. Begin april liet DUWO weten dat studenten voor het nieuwe studiejaar begint rookmelders in hun kamers kunnen verwachten.