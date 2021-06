Accu van elektrische scooter veroorzaakt brand in restaurant op IJburg

Bij een brand in een restaurant aan de Krijn Taconiskade op IJburg in Amsterdam hebben vannacht meerdere mensen rook ingeademd. De brand ontstond rond 00.30 uur en werd veroorzaakt door de accu van een elektrische scooter die aan een oplader hing.

De brandweer rukte massaal uit na meerdere meldingen over de brand, op dat moment waren er ook nog mensen aanwezig in het pand. Een woordvoerder laat weten dat mensen die rook hebben ingeademd ter plekke nagekeken zijn door het ambulancepersoneel.

De schade aan het restaurant is groot. De vraag is of zaak vandaag weer open kan.