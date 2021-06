Onderscheiding én nieuwe baan voor agent die terrorist CS neerschoot

Apetrots is politieagent Dave op de onderscheiding die hij gisteren kreeg voor zijn heldhaftige optreden bijna twee jaar geleden op het Centraal Station. Samen met twee collega's schakelde hij terrorist Jawed S. uit. De skills die hij daarvoor gebruikte, komen overigens goed van pas in zijn nieuwe baan.

Hij benadrukt dat de onderscheiding wat hem betreft ook voor zijn collega's is: "We hebben het met z'n allen gedaan." Dave en zijn twee collega's (die er gisteren ook bij waren) werkten nauw samen bij de uitschakeling van de Afghaanse terrorist Jawed S. op CS. Hoe dat precies ging, zie je in onderstaande reconstructie, die AT5 maakte in samenwerking met Nieuwsuur. Dave en zijn twee collega's doen daarin uitgebreid hun verhaal.

"Ik ben nog een beetje in de wolken. Het maakt mij ook verlegen", vertelt Dave aan de telefoon. Hij is nog steeds onder de indruk van de ceremonie gistermiddag in de Ridderzaal in Den Haag.

Dave kreeg uit handen van korpschef Henk van Essen de Eremedaille voor verdienste uitgereikt, de hoogste onderscheiding binnen de politie. Ook drie politiemensen uit andere eenheden werden onderscheiden. Onder hen de 29-jarige Dennis die in 2018 in Den Haag een fiets vorderde en achter terrorist Malek F. aanging en hem uiteindelijk in zijn been wist te schieten. "Ik vond het ook heel bijzonder om de verhalen van mijn collega's zo te horen", vertelt Dave, die hoorbaar onder de indruk is van zijn onderscheiding.

Andere eenheid

Helaas voor Amsterdam gaat Dave het korps binnenkort wel verlaten. Hij heeft namelijk een nieuwe baan. Veel kan de politieman daar niet over zeggen, maar hij gaat aan de slag bij de eenheid in Oost-Nederland bij de dienst 'Bewaken & Beveiligen', die personen, instellingen en objecten beveiligen bij een dreiging.

Het was Dave die op 31 augustus 2019 een unheimisch gevoel kreeg toen hij Jawed S. zag dralen in de stationshal. Hij besloot hem te volgen en zag hoe de Afghaan een groot mes uit zijn tas haalde en op een groepje Amerikaanse toeristen instak. Binnen 9 seconden wist Dave hem - samen met zijn twee collega's - uit te schakelen.

De vaardigheden die de agent op het station heeft opgedaan in het herkennen van verdachte situaties denkt hij goed te kunnen gebruiken in zijn nieuwe baan. "Het heeft daarom ook wel mijn betrokkenheid. Voor mij komt in deze nieuwe baan alles samen."

Politieteam op CS verdwijnt

Wrang genoeg wordt het team van Dave en zijn collega's over een paar weken ontbonden vanwege een reorganisatie. Bureau Burgwallen op de Nieuwezijds krijgt vanaf 16 juli dan de verantwoordelijkheid over het station. Een besluit waar eerder al veel over te doen was en politiek gevoelig ligt.

"Ik had ook liever gehad dat het team blijft bestaan, maar als je de cijfers gaat bestuderen, is de veiligheidsbeleving van reizigers op het station niet per sé beter dan elders", zegt Dave, die zich er verder niet over uitlaat. "Maar ik snap het gevoel en de zorgen."