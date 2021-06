Museum ingepakt met portretfoto’s, 'eerbetoon aan de mensheid'

De buitenkant van het Museum of Humanity in Zaandam komt dit weekend vol te hangen met portretfoto's. Mensen kunnen zich laten fotograferen om zichzelf later op de muur te zien hangen. Tien fotografen zijn daarvoor opgetrommeld. "Voor het eerst doe ik het niet zelf en dat voelt goed", zegt de oprichter van het museum Ruben Timman lachend aan mediapartner RTV Zaanstreek .

De eerste foto’s hangen al. "Ik heb al een hoekje bekeken net, daar word ik zo blij van", zegt de fotograaf. "Al die kleuren, al die mooie mensen. Als ze er allemaal op zitten, dat is het mooiste moment."

De foto's hangen buiten en worden blootgesteld aan de weersomstandigheden, dus die vervagen op een gegeven moment. Dat proces wordt gefilmd en omgevormd tot een timelapse. "Dat kan misschien wel drie maanden duren. Die film gaan we andersom afdraaien. Dan gaan de foto’s daarop groeien. In het eind van het filmpje is het in volle glorie te zien."

Diefstal

Het museum werd twee maanden geleden bestolen. Een aanhanger met daarin een complete expositie was verdwenen, met een behoorlijke schadepost tot gevolg. Een crowdfundactie bracht de lach weer terug op het gezicht van de fotograaf, die nog meer goed nieuws kreeg.

