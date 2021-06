Kunstgrasvelden verwoest door noodweer: "Het kurk dreef me tegemoet"

De velden zijn van de gemeente en worden gehuurd via Alkmaar Sport. De schade is niet verzekerd. De gemeente spreekt al van een 'enorme kostenpost', maar Alkmaar Sport heeft geen idee of dat klopt. Een woordvoerder van Alkmaar Sport kon geen enkele indicatie geven wat het herstel van de velden zou gaan kosten. Er zou zelfs schade aan het milieu kunnen zijn.

"Er wordt nog in kaart gebracht om hoeveel velden het gaat en hoeveel schade er is per veld. Ongeacht de kosten zijn we al begonnen met het herstel", aldus de woordvoerder van Alkmaar Sport. De woordvoerder kan ook niet zeggen of Alkmaar Sport ervoor opdraait, of de gemeente Alkmaar.

Kurkvelden

Het is in de regio vooral mis gegaan bij de kunstgrasvelden met kurk. De kunstgrasvelden met rubber hebben minder last van de overvloed aan regenwater van het afgelopen weekend. Het kurk waar de velden op liggen, is gaan drijven. Daardoor zijn een soort 'kurkwoestijnen' ontstaan waar eerst een groene mat lag.

Er zijn bobbels, kuilen en plooien voor in de plaats gekomen. Voetballers kunnen zich er makkelijk op blesseren. De complexe fundering van kurk, zand en lavasteen wordt nu eerst hersteld voordat er weer gesport kan worden.

Bij Jong Holland lag er vijf tot tien centimeter water op het veld. "De kurk dreef me tegemoet. De hele drafbaan lag vol met kurk. Op het A-veld kon je de kurk zelfs bij elkaar schrapen", vertelt Eric van Oosterwijk van Jong Holland.

Waar er nog rubber zat in de onderlaag, is het gaan plooien. Bij Jong Holland staan nog wedstrijden op het programma van de Regiocup, waarmee het voetbalseizoen wordt afgesloten. Die wedstrijden wil Jong Holland nu afwerken op het natuurgrasveld.