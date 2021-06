Anouk Vetter springt op NK atletiek naar nationale titel

Anouk Vetter heeft vrijdagmiddag tijdens de NK outdoor in Breda de nationale titel op het verspringen behaald. De Amsterdamse meerkampster sprong in de finale een afstand van 6,28 meter.

Met slechts twee centimeter blijft ze daarmee Lianne van Krieken voor. Zij greep het zilver met 6,26 meter. Pauline Hondema werd derde met een afstand van 6,14 meter.

Tijdens de NK indoor werd Vetter ook Nederlands kampioen op het onderdeel verspringen. In 2017, 2019 en 2020. Haar persoonlijke record op het verspringen ligt op 6,49 meter, dat ze deze maand in Leiden sprong.

Eind mei kwalificeerde Vetter zich voor de Olympische Spelen. Tijdens de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis haalde ze met 6.536 punten ruim de limiet voor Tokio. Daardoor mag Vetter zich opmaken voor haar tweede Olympische Spelen. In 2016 in Rio de Janeiro werd ze tiende op de zevenkamp.